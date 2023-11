Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este jueves desde las 21.10 en el Estadio Ciudad de Lanús, por una de las semifinales de la Copa Argentina. El ganador de este duelo se medirá a Estudiantes, que viene de ganarle a Boca por 3-2.

Defensa viene con un presente oscuro en la Copa LPF 2023: hace cinco encuentros que no conoce la victoria, habiendo perdido tres de ellos y empatado los dos restantes. En cuanto a la Copa Argentina, el equipo de Julio Vaccari superó por penales a Chaco for Ever en cuartos de final.

Por su parte, San Lorenzo ostenta un presente similar a su próximo rival en la Copa de la Liga: de los últimos cinco perdió uno, empató tres, pero a diferencia venció en el último antecedente ante -justamente- el elenco de Florencio Varela. En el certamen más federal del país, el Ciclón dejó en el camino a San Martín de San Juan al vencerlo por 1-0.

Historial:

Partidos jugados: 9

San Lorenzo ganó: 5

Defensa y Justicia ganó: 2

Empataron: 2

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni o Manuel Insaurralde, Malcom Braida; Federico Girotti o Iván Leguizamón; Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Agustín Sant´Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto; David Barbona, Julián López, Gonzalo Castellani; Rodrigo Bogarín, Gastón Togni y Lucas Pratto.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Ciudad de Lanús

Hora: 21:10

TV: TyC Sports