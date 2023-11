En las últimas horas, Paulo Dybala y Leandro Paredes fueron señalados como los protagonistas y responsables de la fiesta privada -con modelos incluidas- de la Selección Argentina de fútbol que tanto enojó a Leo Messi y Lionel Scaloni.

Según revelaron en Socios del espectáculo (El Trece), tanto el capitán como el DT del equipo estarían enojadísimos con los jugadores, dado que tras la derrota contra Uruguay habrían organizado el festejo secreto que terminó filtrándose a la prensa.

Rodrigo Lussich explicó que “ayer a partir de la noticia de la posible renuncia de Scaloni… surgieron versiones de internas con Chiqui Tapia, la cuestión política del cambio de gobierno y también situaciones internas con los jugadores que él estaría cansado de tener que bancarse, entre ellas enterarse de este tipo de cosas donde después el nombre de la Selección queda en el centro del debate y del escándalo”.

Así, el periodista uruguayo compartió una audio de Pablo Duggan en Radio 10 hablando con su periodista deportivo, Diego Arvilly, donde revelan que dentro de la Selección “todo está prendido fuego” haciendo referencia a la fiesta de los jugadores publicada incluso en las redes sociales. Y allí detallan que todo se debió “por una despedida de soltero”, en referencia a Dybala.

“Hay mensajes de invitaciones a chicas, chicas muy jóvenes, chicas de familia, no es que invitaban prostitutas. Y las invitaban a una reunión, a una fiesta, todas chicas, por supuesto, muy conocidas en Instagram para hacer presencias. Las obligan a dejar los celulares. Los celulares quedan capturados”, remarcó entonces el periodista deportivo en el audio radial detallando la operatoria.

Pfffff guampeame pero no me dejes , jajajajaja CADA FEO Y SECO QUE ME GUAMPEO MIRA SI NO LE VOY A PERDONAR A PAREDES o DYBALA 🤣🤣🤣 https://t.co/5XK8ScoDYb

— Soffii👸 (@soffiivelazcoo) November 24, 2023