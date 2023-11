El presidente electo Javier Milei atravesó una jornada de frenéticas negociaciones con idas y vueltas en la conformación del Gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre, con la novedad de las llegadas de Luis Caputo en Economía y Patricia Bullrich en Seguridad, y la marcha

atrás con Carolina Píparo y Emilio Ocampo.

En el inicio de la jornada, Milei había decidido suspender el viaje que tenía programado para mañana a Nueva York, Estados Unidos, y que tenía como misión visitar «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, para apuntalar la conformación de su equipo de gobierno.

Sin embargo, luego de que se destrabaran algunas negociaciones, decidió reactivar el viaje, pero posponerlo para el domingo.

El cambio en la agenda de Milei se dio en medio de reordenamiento de piezas en su futuro Gabinete, dando a baja a uno de los dirigentes que lo acompañó desde el principio con su plan de dolarización: Emilio Ocampo. El economista iba a hacerse cargo de la tarea de desarmar el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero no resistió en el cargo ante la noticia del desembarco de «Toto» Caputo en Economía, el ex ministro de Mauricio Macri que no propone dolarizar.

Anoche, en una entrevista televisiva, el libertario dejó entrever que el arribo de Ocampo al BCRA se daría en el caso de que el encargado de la dolarización aceptara las condiciones del mercado. Esa frase de Milei despertó inmediatamente ruidos.

Si bien no está confirmado de manera oficial, el nombre de Demián Reidel asoma ahora como el candidato más fuerte a ocupar el BCRA, en tándem con Caputo que desembarcaría en el Palacio de Hacienda.

Durante la gestión presidencial de Macri, Reidel secundó a Federico Sturzenegger en su paso por el Banco Central, mientras que Caputo fue primero ministro de Finanzas y luego titular del BCRA. Reidel se define como «desarmador de cepos».

El ex secretario de Comercio de Macri, Miguel Braun, celebró la dupla en su cuenta de X: «Tienen la capacidad técnica y la coordinación para salir de la crisis de corto plazo, y es una señal de que la dolarización, como explicó @JMilei, se definirá más adelante cuando sea factible».

Caputo le habría acercado a Milei la «solución» de lo que el mandatario electo considera uno de los puntos de mayor riesgo y que, en su análisis, podría disparar una hiperinflación: las Leliqs.

Milei y Caputo vienen elogiándose mutuamente en las redes. El domingo, tras el resultado de la elección, Caputo felicitó a Milei: «Felicitaciones @JMilei!! Dios quiera estemos frente a un punto de inflexión en nuestra historia», escribió en X.

En tanto, Milei, en la misma entrevista, afirmó que «Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar la situación que tenemos».

LEE: Luis Caputo será el ministro de Economía del gobierno de Milei

Tras el impacto de los trascendidos en las áreas más sensibles y en las que el libertario centralizó la totalidad de su campaña, otra de las sorpresas del día llegó por el lado de ANSES, que se le había reservado a la ex candidata a la Gobernación de Buenos Aires y diputada Carolina Piparo.

Piparo había anunciado esta misma tarde que se reuniría el próximo lunes 27 de noviembre con la directora saliente de ANSES, Fernanda Raverta, para iniciar el proceso de transición. «El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición», anunció en X

«Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible. Gracias por la confianza @JMilei, es un gran honor seguir acompañándote!», afirmó Piparo. Horas después, se confirmó que ese puesto iba a ser ocupado por otra persona.

Por estas horas, Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas del gobernador Juan Schiaretti, se posiciona para ocupar el cargo, según pudo saber NA. Hace una semana, Guillermo Francos había manifestado a esta Agencia su interés por contar con el especialista en el sistema previsional.

La efímera designación de Piparo había sido confirmada por el propio Milei durante una serie de entrevistas que brindó el lunes luego de su victoria en el balotaje presidencial contra el oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa.

Como anticipó Noticias Argentinas, la creación de la Oficina del Presidente Electo no solo traería como novedad la centralización de la comunicación, sino también patear hacia el 10 de diciembre las designaciones y darle aire al equipo de Milei para conformar el Gabinete.

Otra de las novedades marchó este jueves por el lado del Ministerio de Seguridad. Antes de la victoria, se daba por sentado que Seguridad y Defensa caerían en manos de la vicepresidente electa, Victoria Villarruel.

Sin embargo, la compañera de fórmula lo descartó el lunes: «Solo voy a ser vicepresidenta». Desde que Villarruel descartó esa posibilidad, se rumoreó con que el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, absorbiera ambas carteras (la segunda sería Defensa).

En este contexto, emergió la figura de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que había descartado volver al Ministerio de Seguridad, tras su paso por la cartera entre 2015-2019. Aún resta saber quién ocuparía el Ministerio de Defensa.