El ministro de Justicia designado por Javier Milei para su gobierno, Mariano Cúneo Libarona, dijo que el juicio político contra la Corte Suprema es “infame”. El abogado se reunió con los integrantes de la CSJ este jueves.

«Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar«, expresó Cúneo Libarona. «El juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno«, agregó en una entrevista con TN.

Según el futuro ministro, la Corte es “tan buena y prestigiosa” y que durante el mandato del libertario “va a ser independiente, libre de decisión, sin presión, sin coacciones” y, además, “sin interferencias de terceros, como manda el Estado de Derecho”.

«Es algo que esperamos con mucha ansiedad en este país», remarcó y continuó: «Voy a hacer el mayor esfuerzo después de 42 años que llevo en esto para tratar de contribuir a que tengamos la mejor justicia posible«.

LEÉ: Unidad Piquetera realizó un plenario y salió por primera vez a la calle contra Milei

Cúneo Libarona recordó cuando Milei lo contactó para formar parte de su gobierno y dijo que “fueron increíbles las ideas” del ahora presidente electo: «Yo tuve un ofrecimiento formal por parte del futuro presidente. Fue increíble lo que me transmitió, las órdenes que me dio. Y compartí un montón en cuanto a ideología, porque el liberalismo no es solamente económico. Los libertarios tuvieron su aplicación en el Derecho en un montón de normas que evolucionaron en tratados internacionales y convenciones».

En ese sentido, señaló que el punto de partida del nuevo gobierno «es una cuestión de comunión ideológica y personal» para «buscar una Argentina mejor».