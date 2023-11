El Argentina-Brasil del pasado martes quedará en la historia como el primer partido perdido por la verdeamarelha en su tierra por Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, al día de hoy lo más relevante que dejó el partido fue la discusión entre Lionel Messi y Rodrygo Goes, a la cual ahora se sumó el padre del brasileño, con un irónico mensaje hacia el capitán argentino.

Eric Batista de Goes, ex futbolista profesional, tomó las redes sociales luego del partido para lanzarle un dardo a Messi. Lo hizo, Instagram mediante, con el comentario: “El ‘santo’ que no se mete en problemas con nadie…”, tildando irónicamente de ‘santo’ al mejor jugador del mundo.

Junto a la frase, Goes compartió imágenes ilustrativas de las discusiones que mantuvo Messi con Rodrygo, en el partido ante Brasil, y con Mathias Olivera, defensor de Uruguay, en el partido previo. En esta última, se lo puede ver empujando al defensor Charrúa.

Publicidad

🗣️ “El santo que no se mete en líos con nadie…”. 🇧🇷 Eric Goes, padre de Rodrygo, vía Instagram. pic.twitter.com/UOs4b7NHVR — dataref (@dataref_ar) November 24, 2023