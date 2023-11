Las elecciones en Boca se realizarán el domingo 3, y la previa se calienta día a día con una rivalidad añeja que promete sobrevolar cada urna en la Bombonera cuando se abran los comicios: Juan Román Riquelme vs. Mauricio Macri .

Además, la crisis futbolística que atraviesa Boca, que se hizo más aguda en las últimas semanas con la derrota en la final de la Copa Libertadores y su casi imposible clasificación a la edición de 2024, pudo haber cambiado las tendencias. Tras la derrota en la Copa Argentina frente a Estudiantes, Riquelme habló en TyC Sports y le pegó a Macri sin nombrarlo. En una entrevista en la que se lo notó algo incómodo y nervioso, el exfutbolista reafirmó que se impondrán en los comicios y avisó que la Bombonera no se toca. “El señor que viene a molestar ahora”, dijo Román sobre Mauricio. Luego de minimizar la chance de no estar en la Libertadores 2024, el ex enganche azul y oro comentó que la cancha de Boca es “la más linda del mundo”.

A propósito de los dichos de Román, Macri se expresó en sus redes sociales con una carta lapidaria en la que describió con crudeza la gestión del club en lo que va de 2019 y 2023, cuatro años en los que “la actual dirigencia ha conspirado contra su brillo; nunca estuvo a su altura”, señaló.

TRIUNFOS, ALEGRÍA Y RESPETO Ayer, Andrés Ibarra presentó imágenes de lo que será el nuevo estadio de Boca, una obra espectacular como merece un club que supo ser el mejor equipo del mundo y ganó, entre 1998 y 2007, 6 campeonatos nacionales, 4 Copas Libertadores, 2… pic.twitter.com/hnK2N1kP3a — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 25, 2023

Macri apuntó directamente contra Riquelme: “Lamentablemente, el actual vicepresidente del club hizo comentarios desdeñosos sobre este proyecto extraordinario (de pronto sabe de urbanismo e ingeniería). Tal vez resignado por las pocas victorias alcanzadas, se conforma y asume que las cosas son como son y no pueden cambiar. Asume un club que siempre hará poco, un club cabizbajo y panzón. Se entrega con argumentos nostálgicos a la resignación y a la casualidad deportiva”, disparó.

Para finalizar, Macri dejó una frase clara: “Nosotros somos sanguíneamente de Boca. Por eso queremos triunfos, alegría y respeto”.