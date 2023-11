Duodécima pole position para “El Leon Neerlandes” que concluirá mañana un espectacular 2023 junto a su equipo, Red Bull Racing, quienes se han consagrado tricampeones y pentacampeón respectivamente. Una particularidad: Sergio “Kun” Agüero le entregó a Max Verstappen el trofeo Pirelli que simboliza la pole position obtenida.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero. Verstappen marcó su mejor tiempo cuando aún faltaban más de cinco minutos para finalizar la sesión, con un tiempo de 1:23:445.

¡LA POLE FUE PARA MAX! Verstappen no fue superado por nadie y otra vez largará adelante en el #AbuDhabiGP de la #Formula1 . pic.twitter.com/VCScbZnBKz

Sin embargo, aún quedan cuestiones por definir en la máxima categoría del automovilismo. El británico Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, Saldrá en 5ta posición, que le permitirá a McLaren defender su cuarta plaza en el campeonato de constructores ante Aston Martin, que ubicó a sus autos en la 7ma posición (Fernando Alonso) y en la 13ra (Lance Stroll). Esa es la primera de las cuestiones a definir en Abu Dhabi.

Otra incógnita a resolver es ¿Quién ocupa el 4to puesto en el campeonato de pilotos? En la pelea están Carlos Sainz de Ferrari (200 puntos), Fernando Alonso de Aston Martin (200 puntos), Lando Norris de McLaren (195 puntos) y Charles Leclerc de Ferrari (188 puntos).

La última definición será: ¿Qué equipo ocupará el segundo lugar en el campeonato de constructores? Será una ajustada batalla entre el equipo Mercedes AMG (392 puntos) y la Scuderia Ferrari (388 unidades)

QUALIFYING CLASSIFICATION

Max Verstappen takes his 12th pole of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3SK7Il4pCM

— Formula 1 (@F1) November 25, 2023