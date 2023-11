La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, visitó el Departamento Central de la Policía Federal y adelantó que tendrá diálogo con todas las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La libertaria contó a través de sus redes sociales que fue recibida por «los comisarios Mato, Giuffra y Rolle y por la plana mayor de la Policía Federal, la Banda, Cadetes y los escalafones de Comunicaciones, Bomberos y Seguridad».

En ese contexto, la abogada de 48 años aseguró que todavía no se comunicó con la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «No he hablado en las últimas horas. Estamos a contrarreloj en las áreas. Pero eso no implica ningún gesto en particular, seguramente hoy hable con ella”.

A su vez, sostuvo que quiere «tomar contacto con cada una de las fuerzas federales y las fuerzas armadas” para brindarles su respaldo y aseguró que lo hará «más allá de quienes sean los ministros designados por el presidente Javier Milei».

Visita al Departamento Central de Policía. Me recibieron los Comisarios Generales Mato, Giuffra y Rolle. Toda la plana mayor de la Policía Federal, la Banda, Cadetes y los escalafones de Comunicaciones, Bomberos y Seguridad. Gracias por recibirme! 🇦🇷 @PFAOficial pic.twitter.com/PeIMMjQfFL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 24, 2023

La visita a la Policía Federal

“Vine a conocer al departamento central de la Policía Federal Argentina a saludar a sus autoridades y a cada una de las divisiones que tiene nuestra Policía. Estuve con los bomberos, con comunicaciones, con el G1, quería conocerlos, darles el respaldo de este gobierno recientemente electo y por supuesto, tomar contacto con ellos, rendirle honor a nuestros muertos en cumplimiento del deber y agradecerles como ciudadana y ahora como vicepresidente por cuidarnos todos los días”, declaró a la prensa.

La diputada nacional de La Libertad Avanza hizo énfasis en que «es la primera vez que una vicepresidenta viene al departamento central de la Policía». Además, confirmó que irá al Hospital Churruca.