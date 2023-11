La espera de todo el pueblo fierrero argentino y sobre todo, la del joven pilarense de 20 años, Franco Colapinto, ha llegado a su fin. El argentino hizo su estreno en la categoría telonera de la Formula 1 con el equipo MP Motorsport, el mismo con el cual compitió en Formula 3 este año (finalizó 4to en el campeonato). Finalizó 19no en las practica libre, 20mo en la clasificación y hace instantes terminó nuevamente 19no en la carrera sprint. Una performance que se puede esperar de alguien novato en la categoría y que cumplió con los más grandes objetivos que puede ponerse un piloto de carreras al debutar: Terminar todas las vueltas de la competencia, no salirse de pista y no cometer errores de manejo.

“ESTOY CONTENTO CON ESTE DEBUT”. Franco Colapinto habló tras su primera carrera a bordo de un #Formula2 en la Sprint del #AbuDhabiGP. pic.twitter.com/wQK79mCBkk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

Publicidad

Es una semana movida en Abu Dhabi, tanto para él como para la categoría, ya que se está definiendo el título de la Fórmula 2 que se encuentran peleando el francés Theo Pourchaire, el dinamarqués Frederik Vesti y japonés Ayumu Iwasa. La carrera final se disputara el domingo a las 06:15 (Hora argentina) y contará con la televisación de Fox Sports y Star +. Además, esta carrera integrará el programa que comprende la realización del Gran Premio de Fórmula 1, el último capítulo del calendario anual de la Máxima.

Sin embargo, el sueño de Colapinto no termina aquí con los tres días de actividad en la F2, si no que también el argentino formará parte del rookie test de la Fórmula 1. Franco estará manejando, junto al britanico Zak O´Sullivan, el FW45 de Williams, quienes estarán acompañados por Logan Sargeant y Alexander Albon, los actuales pilotos de Formula 1 de la escudería británica Williams. El evento no tendrá televisación.