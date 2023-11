Tras las feroces críticas en campaña de Javier Milei al presidente del Brasil, Lula Da Silva, afirmando que «no negociaría con comunistas», haciendo referencia al mandatario brasileño, el presidente electo parece estar volviendo sobre sus pasos y esto es una buena noticia para los industriales argentinos.

El propio presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacó la importancia de haber confirmado, a través de la futura Canciller, Diana Mondino, que la Argentina seguirá fortaleciendo las relaciones y trabajando en beneficios concretos para la integración con Brasil y el resto de los países vecinos miembros del Mercosur.

Este domingo, la futura canciller, en un viaje relámpago a Brasil le hizo entrega a su par brasilero, Mauro Vieira, de una carta personal del libertario en la que cursaba una invitación formal para que Lula da Silva asista a su ceremonia de asunción.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina con un flujo transaccionado en lo que va del 2023 de más de US$ 25.349 millones, lo que representa el 17,6% de las exportaciones y el 24% de las importaciones argentinas, según el ICA que publica el Indec a octubre de 2023. Durante el transcurso de los primeros diez meses del año Argentina exportó US$ 9.967 millones e importó US$ 15.382 millones por lo que registra un déficit comercial de US$5.415 millones.

En este ámbito, una comitiva con autoridades de la Unión Industrial Argentina, encabezadas por el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, participaron del XI Foro Empresarial del Mercosur, que se llevó a cabo en Brasilia. El encuentro contó con la participación de la UIA, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay.

El encuentro fue con la finalidad de avanzar en el fortalecimiento del Mercosur. En este marco, Funes de Rioja destacó la potencia que tiene la región en el contexto global actual e hizo hincapié en “la necesidad que tenemos como bloque de dar un paso en la integración hacia un Mercosur moderno y dinámico, capaz de proveer al mundo lo que hoy demanda: energías de transición y renovables, alimentos, productos de minería, economías basadas en el conocimiento y muchas más cadenas con potenciales capacidades para competir”.

El titular de la UIA resaltó que “hay que seguir trabajando para integrar las cadenas de valor, como así también abordar las agendas de infraestructura, conectividad, industria 4.0 y sustentabilidad, todas ellas fundamentales para la industria del futuro”.

La comitiva industrial fue recibida por Daniel Scioli, Embajador de Argentina en Brasil, quien se presume seguirá al frente de la Embajada, recibió a la delegación argentina que estuvo integrada, además de Funes de Rioja, por los vicepresidentes Miguel Ángel Rodríguez, David Uriburu, Adrián Kaufmann Brea, Luis Tendlarz y Paula Bibini.

El XI Foro Empresarial del MERCOSUR y el mensaje de potenciar la integración regional

Durante el XI Foro Empresarial del MERCOSUR, los presidentes de la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de Industria, la Unión Industrial del Paraguay y la Cámara de Industrias del Uruguay, se dirigieron a los gobiernos de los países miembros del MERCOSUR para señalar sus prioridades en la agenda del bloque.

El Consejo Industrial del MERCOSUR reafirmó su apoyo y reconoció el papel positivo de la integración regional en el desarrollo económico y social. «La promoción del comercio y la inversión dentro del bloque tiene un gran potencial para ampliar la capacidad productiva, generar empleos de calidad e impulsar el crecimiento económico», sostuvieron.

«Fortalecer rápidamente el MERCOSUR frente a las nuevas realidades de la economía global, que han transformado los modelos productivos y las relaciones comerciales, es crucial para nuestra asociación estratégica. La adopción de políticas que fomenten la innovación, la digitalización, el desarrollo sostenible y la integración productiva es fundamental para dinamizar nuestros flujos comerciales y promover la inserción internacional competitiva», continuó el comunicado.

En este contexto, las entidades de la industria acordaron cinco prioridades para dar respuesta a los desafíos y oportunidades de la coyuntura internacional: Implementar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio del MERCOSUR, Concluir el Acuerdo de Asociación MERCOSUR-Unión Europea, Impulsar la agenda comercial y de sostenibilidad del MERCOSUR, Avanzar en materia de convergencia regulatoria y Institucionalizar un mecanismo de diálogo formal con el sector productivo