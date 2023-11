Este martes la Justicia ordenó la suspensión de las elecciones en Boca Juniors, que estaban previstas para el domingo próximo, por irregularidades en el padrón que se iba a utilizar en los comicios.

La denuncia de las supuestas irregularidades fue hecha Andrés Ibarra, candidato a presidente del Xeneize, quien junto Mauricio Macri -candidato a vice- ,se explayaron acerca de la situación en dialogo con TNT Sports.

“Empezamos a recibir muchas denuncias de socios adherentes, con antigüedad de diez años, ocho años, recibiendo ellos la noticia de que hubo socios activos que se hicieron directamente en pocos días. Cuando se revisaron los padrones, vimos anomalías. Hicimos un planteo administrativo, y había altas entre agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2021, cuando cierra justamente el padrón para votar, de altas de nueve mil y pico de socios, que no tienen nada que ver con las bajas de activos que hubo. Es una maniobra electoral, sin dudas” , reveló en principio Ibarra.

Y agregó: “Nuestro pedido no es que no se vote, sino que esta gente no vote. Ahora, lo que se plantea es una audiencia con el club, en la que se va a plantear que la actual dirigencia corra a estos socios y se haga la elección el domingo sin ellos, es decir, sin que estén en el padrón para votar. Si el oficialismo lo acepta…”.

"Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si querés una elección transparente corré esos señores que entraron cuando no deberían haber entrado. Corré estos 13 mil y votamos" ▶️ El mensaje de Macri a Riquelme pic.twitter.com/0oWAWyBEsW — El Destape (@eldestapeweb) November 28, 2023

Una vez que terminó de explayarse el candidato a presidente, fue el turno de Mauricio Macri, quien aprovechó para mandarle un mensaje directamente a Juan Román Riquelme.

“Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés realmente una elección transparente, corré a esos señores que entraron al padrón cuando no deberían haber entrado, violando los derechos de los que venían pagando la cuota de socio adherente. Queremos votar el domingo, sin esos 13.000 socios“, lanzó Macri.

“Las altas no tienen relación con las bajas que hubo. Y todo es identificable. A que hora pasó, número de socio, todo. Hay socios que se hicieron adherentes a la tres tarde y a las cinco ya eran activos. Hay gente que pagó durante 10 años por ser adherentes. Y estos señores le metieron 13.000 socios violando el estatuto, que fue creado por la dirigencia anterior”, completó Ibarra al respecto.