El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió anoche con legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de delinear los primeros pasos del bloque en el Congreso de la Nación y con la incógnita aún sobre quién presidirá la Cámara de Diputados.

Del cónclave, que se llevó a cabo este lunes a última hora, participaron diputados y senadores electos.

LLA tendrá solo 38 representantes en la Cámara baja y 7 en la Cámara alta, por lo que a Francos le espera un arduo trabajo para conseguir consensos en las provincias y aprobar los paquetes de leyes en los que trabajan los equipos del presidente electo, Javier Milei.

Tras la reunión, los senadores acordaron que Bartolomé Abdala será el presidente del bloque libertario, Ezequiel Atauche será el vicepresidente, y Vilma Bedia la secretaria.

En este contexto, se inscribían las dudas que marchan por quiénes presidirán puestos importantes como la Presidencia de la Cámara de Diputados y el titular del bloque de LLA en el recinto.

El próximo 7 de diciembre los nuevos integrantes jurarán y harán oficialmente su desembarco al Poder Legislativo.

Reunidos los siete senadores electos de @LLibertadavanza acordamos que Bartolomé Abdala será el presidente de nuestro bloque en el @SenadoArgentina, Ezequiel Atauche vicepresidente, y Vilma Bedia, secretaria. ¡VLLC! pic.twitter.com/nNRhLrI7VT — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) November 28, 2023

El nuevo titular de Diputados se dirime por estas horas entre el ex ministro de Cristina Kirchner y ex candidato a la vicepresidencia de la Nación de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, y el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, que tiene el impulso del ex presidente Mauricio Macri..

Desde las filas libertarias negaron que el encuentro de este lunes por la noche, encabezado por Francos, sea para tratar este tema, pero Oscar Zago, diputado porteño y nacional electo, aseguró este fin de semana que lo resolverían en las próximas horas.

Zago tiene la intención de que el lugar quede en manos de un alfil de la LLA. Tanto él como el riojano Martín Menem son dos nombres que suenan para quedarse con el liderazgo del bloque libertario en Diputados.

Después de quedar relegada de la ANSES, también se sumó en la carrera la diputada Carolina Piparo. Mientras las negociaciones siguen en Buenos Aires, Milei continúa con su agenda en Estados Unidos.