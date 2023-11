El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, reunirá esta noche a legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de delinear los primeros pasos del bloque en el Congreso de la Nación y con la incógnita aún sobre quién presidirá la Cámara de Diputados.

Del cónclave participarán diputados y senadores electos. LLA tendrá solo 38 representantes en la Cámara baja y 7 en la Cámara alta, por lo que a Francos le espera un arduo trabajo para conseguir consensos en las provincias y aprobar los paquetes de leyes en los que trabajan los equipos del presidente electo, Javier Milei.

En este contexto, se inscriben las dudas que marchan por quiénes presidirán puestos importantes como la Presidencia de la Cámara de Diputados y el titular del bloque de LLA en el recinto. El próximo 7 de diciembre los nuevos integrantes jurarán y harán oficialmente su desembarco al Poder Legislativo.

El nuevo titular de Diputados se dirime por estas horas entre el ex ministro de Cristina Kirchner y ex candidato a la vicepresidencia de la Nación, Florencio Randazzo, y el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, que tiene el impulso del ex presidente Mauricio Macri.

Desde las filas libertarias negaron que el encuentro de esta noche encabezado por Francos sea para tratar este tema. Sin embargo, Oscar Zago, diputado porteño, aseguró la semana pasada que lo resolverían hoy. Zago tiene la intención de que el lugar quede en manos de un alfil de la LLA.

Zago y el riojano Martín Menem son dos nombres que suenan para quedarse con el liderazgo del bloque de LLA en Diputados. Después de quedar relegada de la ANSES, también se sumó en la carrera la diputada Carolina Piparo.

Mientras las negociaciones siguen en Buenos Aires, Milei continúa con su agenda en Estados Unidos y, tras visitar «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, se reunirá con el ex presidente Bill Clinton. Luego, volará a Washington y tendrá encuentros con delegados del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional.