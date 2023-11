El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, reunió anoche a los diputados electos de La Libertad Avanza (LLA), para delinear la postura del nuevo bloque en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias que convocará el presidente electo, Javier Milei.

La duda principal marcha por quién será el designado para ocupar la Presidencia de la Cámara de Diputados. Allí, LLA tendrá solo 38 representantes, por lo que a Francos le espera un arduo trabajo para conseguir consensos en las provincias y aprobar los paquetes de leyes que necesita Milei.

El nuevo titular de Diputados se dirime por estas horas entre el ex ministro de Cristina Kirchner y ex candidato a la vicepresidencia de la Nación de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, y el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, que tiene el impulso del ex presidente Mauricio Macri.

Desde las filas libertarias negaron que el encuentro de ayer por la noche, encabezado por Francos, haya sido para tratar ese tema. La preferencia de los legisladores de LLA pasa porque el liderazgo de la Cámara baja quede en manos de un libertario.

En las semanas previas al triunfo de Milei, el riojano Martín Menem asomaba para ocupar el cargo. Sin embargo, el apoyo de Macri a Milei habría reconfigurado los compromisos que tomó Milei previamente.

Las próximas serán importantes para la definición que llegaría luego del arribo de Milei a la Argentina, tras su visita a Estados Unidos. El economista llegaría mañana a Buenos Aires y retomaría su agenda.

Esta tarde, en la previa a la reunión de gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio, Ritondo expresó que aceptaría el cargo de ser ofrecido por el nuevo oficialismo.

«Si mi fuerza acepta y mi bloque acompaña mayoritariamente, por supuesto«, aclaró el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de sus intenciones, el referente del PRO se encargó de dejar en claro que «el presidente es Javier Milei y el partido que gobierna es La Libertad Avanza», al tiempo que especificó que la principal coalición opositora «acompañará los cambios» y garantizará el respaldo en el Congreso.

«Vamos a tener voluntad de acompañar las leyes del cambio», prometió Ritondo y agregó: «Una reforma del Estado, ley de ministerios, si es retocado el presupuesto. Estoy de acuerdo en una modernización laboral».

Por su parte, Randazzo no bajó el perfil y posteó una foto con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien ya ubicó a dos de sus hombres en el Gabinete de Milei.

«Con @jschiaretti creemos que el futuro es ayudar en la gobernabilidad y que es necesario trabajar por un peronismo democrático, federal y en sintonía con los problemas que tienen los argentinos«, escribió Randazzo en su cuenta de Instagram.