Este martes, Juan Román Riquelme tuvo un día agitado luego de la suspensión de las elecciones en Boca.

Ante el pedido de la lista opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la Justicia decretó la postergación y frente a esto, el actual vicepresidente del Xeneize brindó una conferencia de prensa y luego se presentó en la Bombonera para hablar en “El Loco y el Cuerdo”, el programa de streaming de Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler.

“Es gente que pretende, que está claro lo que quieren hacer. Uno cuando le gusta el fútbol se hace hincha de un equipo de chiquito. Eso no lo cambiás. Yo nací bostero y me voy a morir bostero. Y lo único que quiero es que el hincha me ayude a cuidar el club. Yo creo que da tristeza, pero el hincha sabe lo que está pasando. Y como saben que pierden y pierden por goleada, hacen lo que están haciendo”, comenzó Román.

Publicidad

Posteriormente, el ídolo Xeneize remarcó: “Se meten con lo más sagrado que tiene un club: los hinchas. Del otro lado hay un señor que hace una presentación para que los hinchas no puedan votar. Es increíble. Yo lo venía viendo. Los conozco hace más de veinte años. Muchos hinchas que creían que no se iban a meter con el club ahora se dieron cuenta que sí”.

“La persona con más poder es Maradona” Juan Román Riquelme elogió al futbolista a tres años de su muerte y destacó que “tener poder es que la gente te quiera mucho porque alguna alegría le diste”. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/xr105QOlZO — Corta 🏆 (@somoscorta) November 29, 2023 Publicidad

Por último, dejó una emotiva frase para recordar a Diego Maradona. “Poder es que la gente te ame”, soltó el dirigente.

“No vi cuando Macri dijo que Maradona no existe más. Pero sé que cuando una persona ya no está no se puede hablar de ella porque no se puede defender. Y yo no era amigo de él, pero fue lo más grande que he visto en una cancha. Todos queríamos ser como él. Y fue la persona con más poder, porque eso es tener poder, Que la gente te ame, y la gente a él lo ama, le dio mucha felicidad”, confesó.