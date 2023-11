El futuro de Boca se definirá en las próximas horas. Durante el día de hoy se realizará una audiencia de conciliación donde se verán las caras los apoderados del club con los que representan a la oposición en el juzgado civil número 11 para llegar a un acuerdo que permita votar este domingo y elegir a la próxima gestión.\

La discusión está dada sobre 13.364 socios que se pasaron de adherentes a activos entre agosto y noviembre de 2021, casi sobre el cierre del padrón electoral. Justamente, estos serían los electores que la oposición denuncia como truchos. Por otro lado, el oficialismo reveló que sólo 4.100 fueron asociados como adherentes y después pasados a activos durante la presente gestión en el lapso denunciado.

Por eso mismo, el centro de la discusión será una propuesta donde estos 4100 socios puedan votar el próximo domingo, aunque lo harían en tres mesas separadas del resto. De esta manera, en caso que si quién gane lo hace por un número mayor de votos, la cuestión quedará saldada. Pero en caso de que el lado vencedor lo haga por menos de dicho número, todo quedaría en stand by hasta la resolución.

De entrada, la oposición no estaría dispuesta a aceptar esta propuesta: “Primero que muestren los papeles, los analizaremos y después vemos. Pero de entrada estarían admitiendo una irregularidad por lo que para nosotros no sería adecuado. Queremos votar el domingo pero manteniendo la posición original de que los 13.364 hechos a las apuradas queden fuera del padrón”.

Del lado de Juan Román Riquelme, tanto él como su circulo creen que si la oposición no cede, no hay espacio para la negociación. Justamente, por eso se baraja con seriedad la idea de que no se vote hasta el próximo año. En dicho caso, se alargaría el mandato de la actual comisión directiva o a Inspección General de Justicia, que es el ente que regula las asociaciones civiles, ante la presentación de alguna de las partes declare acéfalo al club y lo intervenga hasta que se produzca el acto electoral, lo cual está abalado por el candidato Andrés Ibarra. Hecho similar sucedió con la AFA tras el empate 38-38.

Esta cuestión es la que más preocupa al oficialismo, ya que tras la victoria de Javier Milei, la IGJ pasaría a estar en manos del nuevo presidente y por transición directa también de Mauricio Macri.