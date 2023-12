Marcos Peña, el ex jefe de gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri, fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga las razones del naufragio del submarino ARA San Juan.

La medida fue dispuesta por la jueza federal de Caleta Olivia Martha Yáñez, quien dispuso la comparencia de Peña para el próximo 13 de diciembre.

La convocatoria de Peña se produce en el marco de una sentencia dictada en noviembre de 2020 por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que hizo lugar a un planteo de una de las querellas, representada por la abogada Valeria Carreras, para que se investigara la eventual responsabilidad en el hundimiento del ex presidente Macri; del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada almirante Marcelo Srur.

“La citación nos permitirá preguntar sobre el informe 110 presentado al Congreso, entre otros puntos que se contradicen con la información proveniente de la Armada. Asimismo se le preguntará sobre una radio baliza que habría extraviado Estados Unidos”, explicó la abogada Carreras después que se conociera el llamado a Peña.

El informe de Peña al Congreso dio cuenta de piezas del submarino que habían vencido, mientras que el jefe de Submarinos de la Armada, Claudio Villamide, sostiene lo contrario.

En especial, la contradicción se centra en los “canister soda”, los filtros de cal soda que purifican el aire que se respira en el submarino.