Lionel Messi siempre fue un gran jugador que decidió mantener su vida privada pese al gran esfuerzo que esto conlleva. Por esto mismo no es una persona que de muchas entrevistas, solamente con su circulo de confianza, lo cual es respetable. Aún así, sorprendió luego de rechazar una invitación.

En esta ocasión, la que reveló la información feu Kate Abdo, que contó durante la transmisión CBS Sports Golazo que el astro argentino declinó una invitación para ir al programa por un motivo que llamó mucho la atención.

“¿Tengo permiso para decir esto? Hicimos una invitación oficial, extendimos una a Inter Miami, le pedimos que viniera al programa. ¿Sabes cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami?… Aparentemente, Lionel Messi no irá a ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher”, reveló la periodista.

Publicidad

El comienzo del conflicto entre el ex jugador británico y el diez de la Selección Argentina remonta a cuando fichó por el PSG. En ese entonces, Carragher declaró que “no había sido un buen fichaje” y según informó el ingles, el diez le contestó lo siguiente: “No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro. Acudí al traductor de google porque no tenía idea de qué me estaba diciendo y le contesté ‘Gracias por tu opinión’”.