Con la clasificación conseguida minutos antes, Martín Demichelis desafió a los periodistas y demás interpelados: “Hoy no servía jugar bien y no ganar. Querían que ganemos y ganamos”.

En conferencia de prensa el técnico se refirió a los partidos de eliminación directa, cuando aún sobrevuela la serie en Porto Alegre por la Libertadores: “No es que me saqué una mochila por haber pasado un mata-mata, a mi me ocupa y me preocupa cada situación que vive el grupo día a día, semana a semana. Hay que saber jugar esta clase de partidos. Con acierto y errores ganamos y estamos en semifinales”.

River venció 2-1 en tiempo de descuento a Belgrano de Córdoba y se metió entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga.

“Con alegría por haber superado los cuartos de final. Insistimos hasta el final y encontramos ese segundo gol que queríamos. Siempre hay cosas para corregir, después haré el análisis puertas adentro. Hoy nos costaron algunos tramos, pero se dio el partido que esperábamos. Belgrano siempre dificultó a todos en Córdoba”, dijo Demichelis en otro de los pasajes de la rueda de prensa.