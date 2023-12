Con gol incluído y una gran temporada, Luis Suárez se despidió a lo grande de los hinchas de Gremio. Pese a tener 36 años, el goleador que supo brillar en clubes como FC Barcelona y Liverpool hizo la diferencia en el Brasileirao donde dejó goles para todos los gustos.

No obstante, el Pistolero se sinceró sobre sus problemas físicos y describió el drámatico momento que le toca vivir. “Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”.

El delantero, que suena como posible incorporación del Inter Miami para volver a compartir equipo con su amigo Lionel Messi, agregó sobre su cuadro: “Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”.

Pese a este problema de salud, Lucho piensa seguir un poco más con su carrera. “Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta”, aseguró.