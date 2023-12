En una increíble maniobra judicial radicada por un estudio jurídico con sede en a ciudad estadounidense de Miami, el hijo del ministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa, denunció al dibujante conocido como “Nik”, por haberlo apodado el “Niño ñoqui” durante el Mundial de Qatar 2022.

Según comentó en sus redes sociales Cristian Dzwonik, cómo verdaderamente se llama el comediante identificado artísticamente como Nik, Tomás Massa, le envió una carta documento en donde dice que va a iniciar acciones legales por los daños producido con sus dichos en medio del viaje a Dubai que el joven realizó y debió concluir por la polémica desatada en el país.

“Hola Malena Galmarini, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en EE.UU.? ¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país?”, indicó el creador de “Gaturro” en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Fuente: Nexofin