El líder de la UTEP, Juan Grabois, sufrió un nuevo escrache en las últimas horas, esta vez mientras tomaba un café con su padre en el barrio porteño de Palermo. El ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) casi termina a la trompadas con un sujeto, que no se sabe si fue el que lo agredió.

“Ahí lo tenemos al gerente de la pobreza. Café $1200, empanada $1.000. Después no sabemos de qué labura ni nada”, se escucha decir al hombre que grababa, quien remarcó que se encontraban en el barrio porteño de Palermo.

En ese momento, Grabois frenó a su padre, quien se mostró enojado por la actitud del agresor. “Sos un hijo de puta, tomátelas”, dijo el papá del abogado.

El hecho se viralizó en las redes sociales y cosechó varios mensajes de repudio por el acto, al cual lo consideraron como cobarde.

En un momento del video se ve cómo Grabois cruzó la calle con gestos que denotaban que buscaba agredir a un hombre, que no se sabe si es el mismo que lo intentó escrachar. Sin embargo, finalmente terminaron cara a cara y en las imágenes no se mostró si se golpearon o no.