Cada vez más grande: Lionel Messi fue elegido “Atleta del año 2023” por la revista Time. El astro argentino cierra de esta manera una gran temporada, en la que revolucionó la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos con su llegada al Inter Miami y consiguió su octavo Balón de Oro a mejor futbolista del mundo.

A sus 36 años, Messi sigue recibiendo el reconocimiento de propios y extraños. En este caso, la publicación estadounidense destacó que la llegada del rosarino transformó al país norteamericano en “una nación futbolera”, al punto que organizará la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y el Mundial 2026 (en conjunto con México y Canadá).

“Seguramente esto atraerá aún más fanáticos. Pero Messi es un acelerador. Con el atleta más venerado e influyente del planeta jugando en Miami durante al menos los siguientes dos años, todavía desempeñándose en la cima de su juego, ganó otro Balón de Oro como jugador mundial del año, su octavo, a finales de Octubre: Estados Unidos es ahora una nación futbolera. Una nación futbolística“, destacó Time.

