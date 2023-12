A menos de una semana del traspaso de mando, el presidente electo, Javier Milei, continúa completando casilleros de lo que será su Gabinete nacional. Esta mañana, el nuevo anuncio llegó por el lado del Ministerio de Defensa que, finalmente, quedará en manos del radical mendocino Luis Petri.

De esta manera, la ex fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich-Petri, integrará el equipo de gobierno del libertario desde el 10 de diciembre. Bullrich, como se anunció días atrás, conducirá por segunda vez el Ministerio de Seguridad.

Tanto Seguridad como Defensa eran áreas pertenecientes a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Sin embargo, en el inicio de la semana posterior al domingo 19 de noviembre, la figura de la futura titular del Senado en esas áreas comenzó a desvanecerse.

De hecho, la propia Villarruel advirtió que su rol se reduciría al de ejercer la Vicepresidencia en la salida de su primera reunión con Milei, en el Hotel Libertador, al día siguiente del triunfo. «Solo voy a ser vicepresidenta», aseguró. Desde ese día, la figura de Petri apareció en el horizonte.

En el medio, antes de la oficialización de Bullrich, Villarruel visitó el Departamento Central de la Policía Federal, lo que alimentó los rumores y plasmó materialmente las disidencias internas entre el binomio electo.

A la salida del encuentro, dejó en claro que quiere «tomar contacto con cada una de las fuerzas federales y las fuerzas armadas» para brindarles su respaldo y aseguró que lo hará «más allá de quiénes sean los ministros designados por el presidente Javier Milei».

La danza de nombres continuó por más de 10 días. Hasta llegó a barajarse la posibilidad de que Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, absorba ambas carteras. La novela terminó la semana pasada con la oficialización de la titular del PRO en Seguridad y lo que posicionó a Petri.

La relación entre Petri y Villarruel

Petri y Villarruel mantuvieron varios cruces durante el proceso electoral. El más fuerte se dio durante el debate de vices. En ese contexto, Petri acusó a la abogada de «ñoqui» por «no presentar proyectos».

«A los que no presentan proyectos, en mi pueblo le dicen ñoquis y eso es lo que sos vos después de 20 meses después de no haber presentado un solo proyecto de seguridad«, fustigó el ex aspirante a la Gobernación de Mendoza.

También protagonizaron otro vinculado a una propuesta de Bullrich. La ex ministra de Mauricio Macri postuló que se graben las conversaciones que mantienen los presos con sus abogados.

En su cuenta de X, Villarruel lanzó: «Patricia, esto es ilegal. No se puede hacer. Hay que reinstalar la Inteligencia Criminal, pero de ninguna manera vamos a ir contra la Constitución o afectar los derechos humanos. Lamento, Patricia, pero esto es cualquiera«.

«Hacéte asesorar, ya están prohibidos los celulares y es obligatorio colocar inhibidores de señal en las cárceles», refutó Petri, a lo que Villarruel respondió: «Hasta un alumno de 1.º año de Derecho sabe eso. Además de que no puede, implicaría una reforma de la Constitución. Repasen un poco de derecho constitucional».

En una entrevista televisiva, Villarruel describió al «macrismo» antes de la alianza entre Los Halcones del PRO y LLA: «Es una coalición política en la que conozco mucha gente y tengo un cordial trato, pero creo si lo tengo que definir es tibio. El macrismo es como un café con leche tibio«.

Milei tendrá a un radical en Defensa

Tras criticar duramente a la Unión Cívica Radical (UCR) en campaña, Milei tendrá a un correligionario puro en su Gabinete. Petri viene de Mendoza donde compitió en una interna para la Gobernación contra Alfredo Cornejo.

Luego de perder, Petri ingresó a la lista de postulantes para acompañar a Bullrich en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales. El mendocino pertenece al Grupo Malbec.

Se trata de una línea interna dentro del radicalismo que responde a Cornejo y al correntino Gustavo Valdés. De hecho, ambos lo felicitaron a Petri en sus cuentas de X por su designación. Si bien ambos se mantuvieron neutrales en el balotaje, mostraron gestos de apoyo a la gobernabilidad de Milei.

En menos de dos semanas, los Malbec dirimirán sus espacios de poder en la UCR frente a las otras dos líneas internas que trabajan en tándem: Evolución Radical, de Martín Lousteau, y Morales. Lousteau y Morales fueron los encargados de encarnar las diferencias con Milei.

El ingreso de Petri al Gabinete de Milei también fortalece el poder de Cornejo y Valdés internamente. Sin embargo, en las salutaciones, Valdés enfatizó en la aventura «personal» de Petri en el gobierno entrante, despegándose.

Según pudo saber Noticias Argentinas, fuentes de la UCR no alineadas con los Malbec no se pronunciarán. «Se quedarán en silencio y fingirán demencia», indicaron.

Breve biografía de Petri

El futuro ministro de Defensa nació en 1977, en San Martín, Mendoza. Se recibió de abogado en la Universidad de Nacional del Litoral y ejerció el derecho por algunos años. Entre 2003 y 2005 fue presidente de la Juventud Radical mendocina.

En ese lapso, también fue secretario legislativo de la Cámara de Senadores de Mendoza. En 2006, asumió como diputado provincial y reeligió en 2010. En 2013, Petri dio el salto a la política nacional siendo elegido como diputado nacional por Mendoza. Llegó de la mano de Julio Cobos.

Fue reelecto en 2017 y allí comenzó a escalar hasta posicionarse como una opción viable en su provincia. Este año, Petri se postuló para la Gobernación mendocina secundado por Patricia Giménez.

En las primarias se enfrentó a Cornejo-Hebe Casado. El ex gobernador se impuso frente a la fórmula Petri-Giménez por 26,7 contra 17,4%. El gran desempeño lo posicionó como candidato a acompañar a Bullrich en su carrera presidencial.