La Cámara de Casación Penal desestimó una queja presentada por los abogados de la constructora brasileña Odebrecht, investigada por el pago de sobornos en la Argentina, contra recientes medidas judiciales referidas a la causa.

«El Tribunal resuelve: No hacer lugar a la queja interpuesta por los abogados representantes de Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Sucursal Argentina)», sostuvieron los jueces del cuerpo en el fallo difundido.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 había resuelto actualizar el monto del embargo dispuesto el día 8 de mayo de 2018 y la ampliación del día 30 de agosto de 2019, respecto a Norberto Odebrecht SA (Sucursal Argentina), modificándolo a la suma de $8.528.856.000.

Contra esa resolución, los abogados representantes de la empresa interpusieron recurso de casación, cuyo rechazo motivó la presentación directa en estudio.

«Sentado lo expuesto, se observa que el recurrente no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que le señalara el a quo como objeción al recurso que intentó», sostuvieron dos de los jueves del tribunal, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

«En efecto, el fallo contra el cual se dedujo la impugnación cuya denegatoria dio lugar a la queja, por su naturaleza y efectos, no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena», agregaron.

Y finalizaron: «Por lo demás, no se advierte ni el presentante logra acreditar la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por el Alto Tribunal en el precedente Di Nunzio (Fallos 328:1108)».

Por su parte, el juez restante del tribunal, Alejandro Slokar, dijo que «la vía intentada no resulta de recibo, por cuanto los letrados impugnantes se limitaron a manifestar su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos, sin lograrlos refutar adecuadamente a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación. Por ello, acompaña la solución propuesta por los colegas».

Odebrecht está vinculada con el escándalo de sobornos, ya que la propia empresa reconoció que pagó 35 millones de dólares para acceder a distintas obras. Una de ellas fue la ampliación de gasoductos a través de la firma Cammesa, y donde se hicieron el gasoducto norte y el sur que atraviesa toda la Argentina.

El juez Daniel Rafecas comprobó que primero se inició una licitación que luego se transformó en un proceso privado y donde resultó favorecida Odebrecht.