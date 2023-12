Después de sorprender a todo el mundo del fútbol en el Mundial Sub-17, Claudio Echeverri y Agustín Ruberto ponen primera en River: este miércoles entrenarán con el primer equipo de Martín Demichelis.

Para el Diablito es más una reincorporación tras la Copa del Mundo en Indonesia, ya que es parte desde el 2022 del plantel -inclusive ya debutó y sumó minutos en varios partidos de la Liga Profesional-.

Publicidad

La novedad es que Ruberto tiene grandes chances de ser convocado para las semifinales del próximo sábado en Córdoba por la lesión de Miguel Borja. El Millonario enfrentará en el Mario Alberto Kempes a Rosario Central.

Los tiempos se acortan. Lo curioso es que días atrás en su regreso al país, Ruberto había confesado que no sabía siquiera si iba a ser parte de la pretemporada 2024: “Por ahora no me llegó nada, estoy esperando que me digan”.

Franco Mastantuono

La otra joyita de las inferiores de Nuñez es Franco Mastantuono, de apenas 16 años, que en este 2024 hará su primera pretemporada con la Reserva. A mediados de este año el purrete de Azul firmó contrato hasta finales del 2025 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.