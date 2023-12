Tragedia en la NBA: un aficionado falleció en pleno partido entre New Orleans Pelicans y Sacramento Kings disputado este lunes por el nuevo torneo denominado In-Season Tournament.

Los Sacramento Kings, equipo local, emitieron una declaración por lo sucedido en el Golden 1 Center: “Durante el primer cuarto del partido Kings vs. Pelicans, un invitado tuvo una emergencia médica. EMS respondió de inmediato y administró RCP”.

Los médicos intentaron reanimar sin éxito al hombre, del cual se supo que tenía 30 años pero no su nombre. La franquicia les envió sus condolencias a la familia: “Trágicamente, estos esfuerzos no tuvieron éxito y el invitado falleció. La organización ofrece sus más profundas condolencias a la familia y seres queridos del huésped”.

El jugador Keegan Murray dijo que el equipo no se enteró de la muerte del hombre hasta después del partido: “No éramos conscientes de eso en absoluto”. El ala-pívot se solidarizó: “Como equipo, damos nuestras condolencias por el fallecimiento. … Con suerte, la familia está siendo atendida”.

Otro de los jugadores de la franquicia, Malik Monk, compartió su pésame en las redes sociales: “Escuché las noticias sobre el fan esta noche, mis condolencias van a la familia”.

