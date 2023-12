Se cumple un nuevo aniversario de la gran final disputada entre Boca y River en el Santiago Bernabeu aquel 9 de diciembre de 2018. Sin lugar a dudas, uno de los partidos más importante en lo que a Superclásicos refiere y también en la historia misma del fútbol.

Si bien pasaron los años, ni los hinchas del equipo de Núñez ni los del Xeneize se olvidan de dicho encuentro, el cual quedó grabado en sus memorias y que evidentemente, se demostró haciéndose viral en las redes sociales.

Tras cinco años del encuentro, el Millonario volvió a aprovechar para traerlo al presente y realizó una publicación e su cuenta de Twitter a las 9:12, con el texto: “La que no te vas a olvidar nunca. La final más soñada de todos los tiempos”, junto a un resumen del encuentro.

Publicidad

La que no te vas a olvidar nunca. La final más soñada de todos los tiempos. 9/12/♾ pic.twitter.com/Seryh1vrT2 — River Plate (@RiverPlate) December 9, 2023 Publicidad

Quien también se refirió a la final fue Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River, quien se expresó en una entrevista con Olé: “No lo hubiese soportado. Volver con la cabeza baja en un avión… Yo en ese momento pensaba en ellos, en lo duro que habrá sido para Angelici y para todos. Así como es imborrable para nosotros, es imborrable para ellos. De hecho, un ex presidente de Boca dijo que se iban a acordar de ese partido durante 20 años. Y yo siempre trato de no hacerle olvidar: ahora faltan 15, ja”.