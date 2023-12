Santos perdió por 2-1 ante Fortaleza en la última fecha del Brasileirao y descendió por primera vez en su historia. Por eso, para la próxima temporada, en la que el Peixe jugará en la Segunda División, el nuevo presidente del club decidió borrar un mítico número para cuidar la imagen de Pelé.

La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el abogado y administrador de empresas Marcelo Teixeira tan solo una hora después de haber sido elegido este sábado como nuevo presidente del club, tras una votación en que no faltaron incidentes ni protestas por la grave crisis que vive el club que, además de Pelé, cuenta con ídolos como Neymar, Robinho y Rodrygo.

Teixeixa fue elegido el sábado como nuevo mandamás del conjunto blanco y su primera medida fue que ningún jugador pueda usar la 10 hasta que Santos no vuelva a la Primera División.

Por honor a Pelé, Santos NO utilizará la camiseta número 10 durante su paso por la Serie B. pic.twitter.com/CVtk2tQSgR — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 10, 2023

Para el dirigente, elegido para ayudar al Santos a salir de la mayor crisis en su historia, la segunda división no está a la altura del número (10) eternizado por Pelé, quien murió a los 81 años debido a un cáncer de colon. “En su memoria y en su honor, ya que este año lo dedicamos a homenajes a Pelé tras su muerte (el 29 de diciembre pasado), seguiremos con esa misión. Mientras no volvamos (a la división de honor), el Santos Fútbol Club no usará la camisa más gloriosa de su historia, la de número 10″, dijo Teixeira.

Os primeiros momentos de Marcelo Teixeira após a sua eleição! pic.twitter.com/frkLx2Nwtb — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2023