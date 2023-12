El histórico lateral brasileño Filipe Luis decidió colgar los botines hace escasos días, tras la finalización del Brasileirao 2023 que disputó con Flamengo. Con una extensa trayectoria en donde pasó por el fútbol de su país, Rentistas de Uruguay, el Ajax neerlandés, el Real Madrid de Castilla, el Deportivo La Coruña, Atlético Madrid, Chelsea y Flamengo, el multicampeón decidió ponerle fin a su carrera a sus 38 años.

En las últimas horas, el dos veces ganador de Libertadores y campeón de América con Brasil habló en detalle sobre todo su recorrido futbolístico, y dialogando acerca de ello es que soltó una inédita anécdota que lo vincula con Ángel Di María y Sergio Agüero, con quienes Filipe Luis fue rival y compañero respectivamente en el clásico de Madrid.

Filipe Luis acaba de retirarse. Está muy arrepentido de una situación que protagonizó en su carrera. La anécdota se vincula con Ángel Di María. El brasileño le pidió perdón a Fideo. Así lo cuenta 👇 pic.twitter.com/9GZX1bT92J — VarskySports (@VarskySports) December 11, 2023

En “Charla Podcast”, el ahora ex jugador de Flamengo reveló el mayor arrepentimiento de su carrera, el cual está relacionado a un hecho que hizo contra Di María por pedido del Kun Agüero en pleno encuentro entre Atlético Madrid y Real Madrid.

“Voy a abrir el corazón y hablar del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo de lo que me arrepiento de haber hecho y me gustaría retroceder en el tiempo y no hacerlo, fue contra Di María“, comenzó con una incómoda sonrisa Filipe Luis. Luego, dio más detalles de la situación.

"Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: 'Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera, hablale de su esposa'. Y llegué y le dije: 'Tu esposa no se qué'. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer… Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo un buen partido", reveló de manera inédita. Y pese a relatarlo de manera risueña, el brasileño se mostró afligido por lo hecho contra el "Fideo" en aquel clásico, ya que en su relato, Filipe Luis soltó: "Llegué a casa y me arrepentí mucho… Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón".