Este martes el Presidente de River, Jorge Brito, lanzó duras críticas contra la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional por el actual campeonato argentino, y desde el otro bando no tardaron en contestarle.

Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, cruzó por redes sociales al mandamás Millonario: “¡Qué raro! ¡River FESTEJÓ los campeonatos que ganó con este formato! No sólo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente”.

“¡Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que sí llegaron! ¿Curioso no? En fin…”, siguió el tuit del Tesorero de AFA.

— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 12, 2023