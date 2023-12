Durante las PASO, llamó la atención que Cristina Pérez no cubriera lo que ocurría en la coyuntura en el noticiero de Telefe, que compartió durante muchísimos años con Rodolfo Barili. En aquel entonces, la periodista explicó que esta situación se debió al cumplimiento de una normativa interna establecida por la empresa de medios por su relación con Luis Petri, quien en ese entonces se postulaba para el cargo de Vicepresidente de la Nación.

Es importante destacar la candidatura de Petri formaba parte de la fórmula liderada por Patricia Bullrich, bajo la coalición de Juntos por el Cambio. Por eso, Cristina se vio obligada a retirarse temporalmente de su rol frente a las cámaras durante el período electoral. “No es un pedido, es un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”, había expresado en aquel entonces.

Además, había dicho que daría un paso al costado del noticiero si su marido ganaba. “Seguramente, haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”, fueron sus palabras en aquel entonces. Y así fue.

CRISTINA PÉREZ SE VA DEL NOTICIERO

Petri fue designado como Ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei y Cristina anunció que deja el noticiero para mantenerse imparcial al aire.

“Yo este proceso lo tengo hecho, porque a mí la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron precandidato a vicepresidente. Y yo traté de tomarlo como una oportunidad, entonces por ahí para mí va a ser intentar cosas que no me hubieran dejado intentar antes, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal sobre un programa para mí el año que viene…”.

“Me voy del noticiero del rol que tengo hoy, sí. También es tiempo de renacer”.

“Estamos todavía viendo. Y por supuesto también están algunos trabajos especiales que voy a hacer para el noticiero. Así que yo lo vivo como una oportunidad y aparte hace 30 y pico de años que hago noticiero. Me voy del noticiero del rol que tengo hoy, sí. Estoy trabajando en un programa para mí con el canal. Esto es nuevito, pero bueno, es así. También es tiempo de renacer”, sentenció Cristina en diálogo con Laura Di Marco en el ciclo La Trama (LN+).