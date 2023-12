Luego de que Moria Casán, Marcelo Polino, Carolina “Pampita” Ardohain y Ángel de Brito fueran muy críticos con Juli Castro tras presentar su reggaetón en Bailando 2023, Momi Giardina no dudó en compartir su malestar por el bajo puntaje que obtuvo su hija.

“Entiendo lo que pide el jurado. Juli es la primera vez que está en la pista y tiene 20 años y tiene un perfil que le cuesta mostrar ese lado más hot y por eso, quizás al jurado no le convenció del todo. Ella trato de darlo todo, pero no les alcanzó”.

“Siento que con Juli están siendo muy duros y cuando recién arrancás, necesitás que te tiren un centro para seguir para adelante”.

“Ella no tenía muchas ganas de bailar en bolas, pero después vio que no era tan grave el vestuario y terminó muy contenta. Por sobre todas las cosas, es mi hija y como madre, a uno le duele o no le gusta que digan algo que a ella la haga sentir incómoda”, agregó.

Luego, apuntó contra el jurado: “Siento que con Juli están siendo muy duros y cuando recién arrancás, necesitás que te tiren un centro para seguir para adelante. Julieta de verdad que es una artista increíble y tiene un montón de cosas para dar”. Y cerró, sincera: “Me da bronca que la devolución negativa la ‘apichone’ en la pista”.

“Julieta de verdad que es una artista increíble y tiene un montón de cosas para dar”.

MANDARON AL FRENTE AL CONEJO EN EL BAILANDO: ¿PASÓ ALGO CON JULI CASTRO?

Fiel a su costado periodístico, Guido Záffora dejó de lado su rol de participante para dar a conocer una fuerte información que tiene como protagonistas principales a Alexis “el Conejo” Quiroga, Fernanda Sosa y Julieta Castro.

El panelista de Intrusos aseguró que un participante del certamen se fue de una cena (en la que estaban Charlotte Caniggia, Fernanda, Kennys Palacios y Coki Ramírez) para tener cita con una compañera.

“Antes de irse con Fernanda Sosa, El Conejo le tiró los perros a Juli Castro en la fiesta Bresh”.

Tras escucharlo, Kennys tomo la palabra: “Antes de irse con Fernanda, le tiró los perros a Juli Castro en la fiesta Bresh”. Y en medio de la incertidumbre, Coki despejó todas las dudas: “Yo lo tiro de una. ¡Es el Conejo!”.

Enojado por lo sucedido, Conejo se defendió y cerró, tajante: “No, que no inventen cosas que no existen. ¡Nada que ver! Sí voy a contar algo. Yo recibí un mensaje de Fer el sábado pasado para ver si me podía ir a sacar una foto con su hermana. Me invitó a cenar y yo no fui”.