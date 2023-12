En medio de las elecciones, que finalmente se harán el próximo fin de semana, en el ‘Mundo Boca’ había rumores de una posible salida de Darío Benedetto en este mercado de pases, pero el propio jugador salió a desmentirlos.

El Pipa se expresó vía redes sociales con algo de enojo: “Ante los rumores de los mismos de siempre, en el único club de Sudamérica que juego es en el más grande. Hablen de mis vacaciones”.

Benedetto se encuentra de vacaciones en México con su familia aprovechando el parón y las vacaciones. Por medio de su Instagram dejó en claro que en el 2024, indiferentemente si es con Diego Martínez o Martín Palermo como nuevo técnico, seguirá en Boca.

Al goleador lo vinculan desde hace varios mercados de pases con el fútbol brasileño, y en estos últimos meses llegó a sonar en Racing Club.

Las últimas declaraciones de Benedetto

En agosto de este año en una entrevista con ESPN, el Pipa fue enfático en que no jugará en otro club de Sudamérica que no sea Boca. Y fue más allá: “En Argentina, juego en Boca o me retiro”.