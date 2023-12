Gastón Mercanzini, el militante kirchnerista detenido por lanzar una botella a Javier Milei, compareció ante el juez Ariel Lijo admitiendo estar ebrio durante el incidente. “Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo”, sostuvo.

En su declaración, Mercanzini se disculpó con Milei, su hermana, el custodio herido y sus familias. Sin embargo, de manera insólita, intentó desvincularse de la política, afirmando que las fotos con líderes kirchneristas, como Rodolfo Tailhade y Sergio Massa, eran producto de la casualidad.

“Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí”, dijo el acusado en el marco de su declaración indagatoria.

Incluso se dio a conocer su vínculo con el exministro de Cultura Tristán Bauer, a quien hasta había contactado para compartir actividades en Entre Ríos, cuando ocupaba un cargo político en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sin embargo, ahora Mercanzini niega todo.

