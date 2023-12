Luego de que Martín Salwe mandara al frente a Milett Figueroa al revelar que la pareja de Marcelo Tinelli habría piropeado a Fernando Goncalves Lema tras verlo actuar en la obra Sex, el joven y el conductor de Bailando 2023 dirimieron sus diferencias en la pista.

“Vos tenés novia, ¿entendés? Entonces, hacerse le piola, no da”, fue el contundente comentario que le hizo Tinelli al bailarín. A lo que Fernando redobló la apuesta con un picante comentario: “A mí me parece que yo le gusto a Milett, tendrías que preguntarle a ella”.

Fue entonces que presentador indagó a su novia y ella respondió con sinceridad: “Me parece un chico muy atractivo, pero no es mi estilo”, atinó a decir la participante del programa de América, sin tapujos.

Po último, Marcelo y Lema mostraron sus trabajados cuerpos en el escenario y se dedicaron un picante ida y vuelta con todos los jurados, publico y bailarines presentes que no quisieron perderse este momento.

MARCELO TINELLI REVELÓ CUÁL FUE EL PRIMER MENSAJE QUE LE ESCRIBIÓ A MILETT FIGUEROA

Luego de que un beso en la pista de Bailando 2023 confirmara que nació una nueva relación entre ellos, Marcelo Tinelli dio detalles de cómo fue su primera conversación con la Milett Figueroa, una de las participantes del certamen.

“No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres”, comenzó diciendo Tinelli en una nota que dio a DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

“Lo que me pasó con Milett no me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ‘matcheás’ con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi”, agregó.

Además, el presentador reveló que el primer flechazo se dio en la foto oficial de Bailando 2023: “La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente. Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y trabajado en España. Y el día de la foto me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río”.

“Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, que es Papelito de Perú, que es justamente quien la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo. Le puse ‘hola, Milett’”, continuó. Y cerró, sincero: “Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte”.