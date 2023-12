Este lunes, Gran Hermano hizo entrar a sus primeros veinte participantes, y la última en cruzar la puerta de la casa más famosa fue Catalina Gorostidi, que se definió como “muy justiciera” y aseguró que “siempre llama la atención”.

Catalina es hija de Adrián Gorostidi, un exfutbolista de Colón de Santa Fe con quien ella se muestra en sus redes sociales. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”, recordó en el casting.

“Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera. Básicamente, fue como salir con el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, dijo Catalina, antes de lanzar una bomba: “Salí con un campeón del mundo” aseguró, y en las redes señalaron al Cuti Romero.

El tweet sobre Carolina Gorostidi y el Cuti Romero (Foto: Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

QUIÉN ES CATALINA GOROSTIDI, LA PEDIATRA QUE LLEGÓ A GRAN HERMANO CON EL SUEÑO DE LA FAMA A CUESTAS

Pese a que es pediatra, Catalina aseguró que su verdadero deseo es ser famosa. “Nunca paso desapercibida, siempre llamo la atención”, sentenció en su ingreso a la casa y se mostró muy segura de sí misma. “No hay nada que me guste de mi porque creo que soy perfecta”, agregó.

Carolina Gorostidi de Gran Hermano (Foto: Instagram @catigorostidi)

“Soy una persona muy justiciera, no careteo absolutamente nada, lo que me molesta, se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y no me importa nada”, advirtió la joven, aunque sus compañeros todavía no están al tanto de estas declaraciones.

“El año pasado tuve un novio hasta abril que me rompió mal el corazón. Me lo destruyó. Muy mal. Se debe querer morir porque es un rugbier. Empieza con ‘J’ su nombre y no puedo decir más nada porque me cae una carta documento. Le encanta mandar carta documento por pelotud…”, dijo en medio de una mateada con otros “hermanitos”.

