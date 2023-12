La relación entre Marcelo Tinelli (63) y Milett Figueroa (31) captó la atención de los medios por la imprevista manera en la que se dio todo, y mientras el tiempo pasa y las fiestas se acercan, la pareja debe decidir con quienes las van a pasar.

Desde hace días, Marcelo viene diciendo que le gustaría viajar con la modelo a Perú a conocer a su familia, pero está el planteo de qué va a pasar con los hijos del conductor, con quienes suele pasar las fiestas en Punta del Este.

El conductor conoció a la hermana gemela de su pareja. Por: twitter

Esto generó angustia en Milett que este miércoles brindó una entrevista en vivo en LAM frente a De Brito, y luego ante las angelitas. En esa segunda parte, Marixa Balli le preguntó si tenía algo decidido respecto a su supuesto regreso a Perú, y eso terminó por hacerla emocionar hasta las lágrimas.

MILETT FIGUEROA QUEBRÓ EN LLANTO AL CONTAR CUÁL ES LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ PARA ESTAS FIESTAS

“Al inicio era un proyecto de ir al Bailando y regresar, pero también se me ocurrió castear en diferentes plataformas”, dijo Milett, que recordó que ya tiene muchos clips de sus apariciones en ficciones y en películas en su país y en el mundo.

Marcelo Tinelli y Milett desplegaron estilo. (Foto: Movilpress)

“La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú”, contó.

Tras confirmar que se va sola a Perú para pasar las fiestas con su familia, Milett estalló en llanto. “Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más”, señaló la modelo en referencia a su tío, mientras De Brito le daba tiempo para que se recomponga de mal momento.

