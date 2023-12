Pablo Toviggino sigue en guerra por el torneo de 30 equipos: el tesorero de la AFA ahora cruzó a Juan Sebastián Verón, el futuro próximo presidente de Estudiantes de La Plata.

La mano derecha del Chiqui Tapia atendió por redes sociales al ídolo del Pincha: “‘Bullshit’, mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto. Cuando la selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. ¡A laburar! En Fin”.

🗣️ Juan Sebastián Verón en TyC Sports: “Lamentablemente no supimos capitalizarlo en el fútbol local (ser campeones del mundo). Publicidad Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. No… pic.twitter.com/DQsRrP5WTB — dataref (@dataref_ar) December 14, 2023 Publicidad

Toviggino ya había lanzado duras críticas a Jorge Brito vía Twitter, después de que el presidente de River también se mostrara públicamente en contra del actual campeonato.

Las declaraciones de Verón

La Brujita habló con los medios el día después de la consagración del Pincha en la Copa Argentina, y no desaprovechó la oportunidad para dejar asentado que no le gusta el campeonato de la AFA y la LPF: “Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato”.

“No podemos estar a una semana de una final sin saber el horario y dónde se juega. Ese tipo de cosas habla de lo que vos mostrás para afuera. Nos aferramos a que el fútbol argentino sigue sacando jugadores”, agregó Verón.

El cierre del ex futbolista en TyC Sports fue demoledor: “Llevar un campeonato a tener 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado. Por más que digan que es divino, hermoso y competitivo, eso es una falacia total”.

VERÓN: «HAY UN DETERIORO DE NUESTRO FÚTBOL» 🗣️🏆 La Bruja habló en TyC Sports y criticó la organización de la AFA: «Llevar un campeonato a casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado». pic.twitter.com/2l8iqh2MuD — TyC Sports (@TyCSports) December 14, 2023