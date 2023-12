Agenden y preparen los pochoclos: el próximo 21 de febrero, Apple TV lanzará un documental en sus plataformas sobre Lionel Messi y su consagración en el Mundial de Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, la empresa estadounidense presentó el tráiler del nuevo material que lanzarán en un par de meses y que reflejará la actuación del rosarino en la Copa del Mundo, con imágenes y entrevistas inéditas.

Legacy, cemented.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend is coming February 21 pic.twitter.com/lPRiCtNQsq

— Apple TV (@AppleTV) December 15, 2023