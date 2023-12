Colón de Santa Fe se quedó sin técnico: Israel Damonte se alejó del club tal y como lo había sugerido una vez consumado el descenso del Sabalero.

Se confirmó en las últimas horas que el entrenador de 41 años rescindió su contrato.

Damonte había llegado en medio de la Copa de la Liga en reemplazo de Pipo Gorosito para mantener la categoría. Y Colón terminó disputando un partido desempate con Gimnasia (LP) para determinar qué equipo descendía.

“Solo me queda pedirle disculpas a la gente y agradecer el apoyo. No hay nada para reprochar y cuando llegué sabía lo complicado que era y luchamos. Sacamos más puntos que el resto, pero esos dos puntos que teníamos atrás nos costaron. Seguramente Colón volverá rápido, porque es de Primera. No puedo hablar del futuro ahora, es un estrés muy grande y descansaré. Pero mi renuncia claro está a disposición”, había dicho el DT tras el fatídico partido en Rosario.

Colón tendrá elecciones el próximo 17 de diciembre por lo que la lista ganadora deberá elegir un entrenador para encarar la Primera Nacional.

