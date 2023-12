La MLS, el principal torneo de fútbol en Estados Unidos, ganó protagonismo en el último tiempo producto de la gran cantidad de figuras que contrataron, sobresaliendo la presencia del argentino Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo en Qatar 2022. Tanto el capitán del Inter Miami como las otras estrellas internacionales deberán estar atentos de cara a la próxima temporada, ya que la Major League Soccer, mediante un comunicado oficial, anunció algunas innovadoras reglas de cara al campeonato del 2024.

Major League Soccer Board of Governors Approves New Sporting Initiatives Ahead of 2024 Seasonhttps://t.co/BToZ02HRzi

