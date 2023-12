Javier Milei, flamante presidente de la Nación, es uno de los socios activos que se presentará el próximo 17 de diciembre en La Bombonera para las Elecciones en Boca Juniors, donde se presentarán Juan Román Riquelme-Jorge Ameal por parte del oficialismo y Andrés Ibarra-Mauricio Macri por parte de la oposición.

Luego de que la jueza Alejandra Abrevaya fallara a favor de Ibarra-Macri, lo que llevó a que 13 mil hinchas tengan que votar por separado, estos últimos defendieron la decisión tomada y criticaron al oficialismo. Sin embargo, tambien se reveló que el presidente se presentará a votar.

Si bien la asistencia de Milei no fue confirmada de manera oficial, el propio Macri se encargó de dar la posibilidad en una nota de TyC Sports: “A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo”.

Requisitos para votar en las elecciones en Boca