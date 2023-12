Son de esos silencios que se pueden escuchar, y tal fue el ruido de ese silencio en el Vitality Stadium (Cancha del Luton Town) que el público quedó paralizado y posteriormente el partido fue suspendido.

14 minutos del segundo tiempo. Bournemouth y Luton Town igualan 1 – 1, hasta que ocurrió un hecho que asustó a todos en el estadio, locales y visitantes: Tom Lockyer, capitán del Luton Town, cayó desplomado absolutamente solo, cuando el juego transitaba por otro sector de la cancha, el defensor galés de 29 años se derrumbó boca abajo en soledad al borde del círculo central. Pocos segundos después, luego de que todos advertiran la situación, se detuvo el juego con tal de poder asistir lo más rápido posible a Lockyer.

Después de algunos minutos de incertidumbre total, los jugadores de ambos clubes comenzaron a retirarse del campo (Partido Suspendido) y el público aplaudió el gesto.

No fueron muchos minutos hasta que uno de los médicos transmitió tranquilidad ante la situación: “se encuentra consciente, alerta y receptivo”.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.

He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx

— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023