Confirmado: Lionel Messi jugará un amistoso ante Newell’s Old Boys en la pretemporada el Inter de Miami. Cuándo y dónde será el partido.

El duelo preseason será el jueves 15 de febrero en el DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami.

La información de la franquicia. “El partido enfrentará al Inter Miami contra el club de Rosario, la ciudad natal de Martino y la estrella del Inter de Miami, Lionel Messi”.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠

Don’t miss the preseason friendly against Newell’s Old Boys on February 15! Tickets go on sale on December 19 at 10 AM ET, with priority for season members. Details: https://t.co/3uunHkgunV#InterMiamiCF x @Newells pic.twitter.com/idEg8imXg9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 18, 2023