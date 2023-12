Racing Club presentó a su nuevo director técnico. Gustavo Costas asumió en reemplazo de la dupla conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla luego de la salida de Fernando Gago y selló su regreso a la institución que lo vio nacer. Afrontará su tercer ciclo como entrenador de La Academia, dado ya estuvo en el período 1999-2000 y en 2007.

El DT de 60 años, que viene de dirigir a la Selección de Bolivia en el inicio de estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, participó de la conferencia de prensa de bienvenida junto al presidente del club Víctor Blanco.

“Los que me conocen saben lo feliz que estoy de poder estar hoy de nuevo acá. Pensé que ya no iba a tener esta oportunidad, porque el tiempo fue pasando y los años fueron pasando. Gracias a dios que me regaló otra vez este desafío hermoso“, expresó el flamante director técnico.

En cuanto a la pregunta de para qué está este Racing, Costas no dudó: “A Racing lo veo para pelear y lograr cosas importantes. Vengo para eso. Queremos dar el salto que nos falta para lograr cosas internacionales después de tanto tiempo. Estamos distintos a otros años, vengo para llevar a Racing a lo más alto“, dijo.

Por último, al contrario de lo que siempre pregonaron Gago y el ex manager Ruben Capria, Costas enfatizó: “Acá ya no hay que competir más, hay que ganar. Ser campeón es el objetivo por el que voy a pelear día a día“.

En el palmarés de Gustavo Costas figuran títulos de liga en Perú (Alianza Lima), Paraguay (Cerro Porteño), Ecuador (Barcelona) y Colombia en dos oportunidades (Independiente Santa Fe), donde también ganó dos Superliga de Colombia.