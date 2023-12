Desde su partida al fútbol europeo, a Gonzalo Montiel le costó afianzarse como titular a nivel clubes. A medida que iba cosechando títulos con la Selección Argentina, donde jugó de arranque en la final de la Copa América y marcó el penal decisivo para la consagración en el Mundial de Qatar, el defensor perdió terreno en el Sevilla.

Sin ir más lejos, tras consagrarse campeón de la Europa League -también con un penal suyo-, el equipo español lo cedió a préstamo con opción de compra al Nottingham Forest de la Premier League. No obstante, en Inglaterra tampoco encontró la continuidad deseada y apenas disputó 4 partidos en las 17 fechas que van del torneo.

Por eso comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un regreso a River Plate, club que lo vio nacer. Sin embargo, esta chance pareció quedar sin efecto luego de las propias declaraciones de Montiel.

🗣️ Gonzalo Montiel en @DSports: "Hace poquito salió la entrevista de Brito y ya lo dejó claro. Todavía no es el momento, estoy acá en Nottingham. Trato de seguir entrenándome y esforzándome para cuando me toque, estar preparado". pic.twitter.com/spHVvnDKQC — dataref (@dataref_ar) December 18, 2023

“Hace poquito salió la entrevista de Brito y ya lo dejó claro. Todavía no es el momento, estoy acá en Nottingham“, dijo en declaraciones con DSports. Y completó: “Trato de seguir entrenándome y esforzándome para cuando me toque estar preparado”.

“Nos encantaría que Montiel pueda estar acá pero me parece que hay que ser muy respetuosos y no generarle ilusiones a la gente de River de cosas que hoy no se pueden materializar. Todos sabemos que River tiene una gran situación económica y somos conscientes de la talla de Montiel, pero no por esto podemos generar falsas ilusiones“, habían sido las palabras de Jorge Brito, presidente de River, en conversación con TyC Sports.

“Lo que siempre hay que poner en estas cosas es la voluntad del jugador, entonces no debemos generar expectativas de algo que hoy no existe“, apuntó el máximo mandatario millonario.