Ja Morant volvió a jugar en la NBA tras la suspensión por posar con armas de fuego en las redes sociales. Los Memphis Grizzlies tienen de nuevo a su estrella.

El base de 24 años fue seleccionable para el partido ante New Orleans Pelicans tras una ausencia de 25 partidos y el coach Taylor Jenkins no dudó en utilizarlo.

“Ha estado fantástico aparte de no poder jugar en los partidos. Ha aprovechado cada oportunidad para estar con sus compañeros de equipo. Se ha apoyado mucho en el equipo, haciendo cosas fuera de la cancha con sus compañeros”, dijo Jenkins.

Morant es decididamente el jugador más talentoso de los Grizzlies, pero en reiteradas ocasiones se ha mostrado manipulando armas de fuego.

La NBA lo había castigado la primera vez en marzo de este año con ocho partidos, y dos meses después volvió a hacerlo de nuevo en Instagram. La segunda vez actuó la franquicia apartándolo de todas las actividades.

Ja Morant, nuevamente con un arma en un vivo de Instagram. pic.twitter.com/DTXnUQFlPy — Isolation (@IsolationNBA) May 14, 2023

En su primera rueda de prensa en la previa a su regreso, Ja Morant reconoció que fueron tiempos difíciles para él: “Fue duro, días horribles. Fue duro, pero el apoyo que he tenido durante este período me ha ayudado mucho. Obviamente jugar al baloncesto es algo que he hecho toda mi vida, algo terapéutico para mí. Obviamente, quitármelo lo hizo más complicado”.

En ese sentido, el basquetbolista agradeció la ayuda profesional que recibió: “Aprendí cosas gracias a la terapia, me abrió los ojos, me dio un nuevo punto de vista sobre la vida, sobre cómo gestionarme, estar agradecido por estar todavía en esta posición”.