Momento de zozobra en Golden State Warriors por la situación de una de sus estrellas de la actual dinastía: el incorregible Draymond Green.

El ala-pívot fue suspendido por tres semanas por haberle pegado una trompada a un rival en el match ante Phoenix Suns el miércoles pasado. La víctima fue Jusuf Nurkić.

La sanción por parte de la NBA en un primer momento había sido indefinida, pero en las últimas horas se conoció su duración además de la obligación de recibir ayuda y asesoramiento para hacerle frente a sus reiteradas agresiones.

Los conflictos de Green ya son moneda corriente: Anthony Edwards, Mitchell, Domantas Sabonis y Rudy Gobert. Uno de los tristemente más recordados fue contra su propio compañero, Jordan Poole (hoy en Wizards).

Green ya había sufrido en noviembre una sanción de cinco partidos por agarrar del cuello al francés Gobert en el encuentro de los Warriors ante Minnesota Timberwolves.

Draymond Green says he had ‘no clue’ he held Rudy Gobert that long

“When I watched it back, I said, ‘Damn, I held him much longer than I realized in that moment. But the reality is, in those moments, you don’t know what time is. You don’t have a sense of time. I had no clue.… pic.twitter.com/8njkU5yXsj

