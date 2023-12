En junio del 2023, Paolo Guerrero rescindió su contrato con Racing por no tener mucha continuidad, y recaló en Liga de Quito, donde rápidamente se consolidó como titular e hizo historia consagrándose campeón de la Copa Sudamericana.

Paolo fue una de las grandes figuras del equipo chileno y en la Academia había generado mucha bronca esa situación, dado que no rindió como se esperaba bajo el ala de Fernando Gago.

Publicidad

Pero ahora todos quedaron sorprendidos con las declaraciones del histórico goleador peruano, tras la designación de Gustavo Costas como nuevo entrenador del primer equipo.

Guerrero dialogó con Cómo te va, programa de D Sports, y se refirió a su futuro inmediato, donde se mostró lejos de cerrarle las puertas a un posible regreso al conjunto de Avellaneda.

Publicidad

“No cierro las puertas a ningún club, menos a Racing por el cariño que le tengo, pero en Liga me quieren mucho y me gustaría quedarme, aunque no depende de mí. Si la dirigencia no me quiere o no sigo por otros motivos, veré para dónde voy. Viví momentos lindo y es increíble jugar en el Cilindro con esa hinchada“, enfatizó.

Al mismo tiempo, explicó cómo vivió su ciclo en la Academia: “Yo estaba feliz en Racing, la hinchada me trató muy bien, pero le dije al presidente que necesitaba jugar. No fui a Racing por dinero, no tenía un buen salario y fui porque quería jugar al fútbol y la Libertadores”.

Cabe destacar que el histórico delantero de la Selección de Perú fue dirigido por Costas en Alianza Lima y lo conoce muy bien de dicha estadía, por lo que su presencia en el banco de suplentes sería un plus para querer pegar la vuelta.